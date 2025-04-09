Романов — о церемонии чествования Овечкина: очень тяжело, я уже офигевал там

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о церемонии чествования российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после рекордного гола в НХЛ.

— Тебя не удивляет вот эта ситуация, что, когда был гол, потом эта церемония 20-25 минут продлилась?

— Блин, очень тяжело. Я ещё коньки туго затягивал, у меня уже ноги болеть начали. Я уже офигевал там, честно говоря. Я уж там доехал еле-еле. Но все были в равных условиях, все стояли, все ждали. В идеале это после игры, естественно. Но мы не особо влияем на ситуацию, суперособенная ситуация, суперрекорд, суперчеловек, поэтому так, — сказал Романов на YouTube-канале FONBET.