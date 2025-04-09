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«В осадок впадаешь». Сорокин — о чувствах после пропущенной рекордной шайбы Овечкина

«В осадок впадаешь». Сорокин — о чувствах после пропущенной рекордной шайбы Овечкина
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о своих чувствах после пропущенной рекордной шайбы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Есть какие-то эмоции, ощущения от того, что даже в таком формате вошёл в историю? В конце концов, для меня вот это там на кубе, когда он тебя обнял, мне кажется, это точно такой момент, который запомнится на всю жизнь.
— Всё равно у всех есть амбиции, моя главная задача — это не пропустить гол. И, конечно, когда она забилась и когда тебе ещё за месяц [до] уже говорят, что, скорее всего, это ты будешь (вратарём, который пропустит рекордную шайбу. – Прим. «Чемпионата»), как-то чуть в осадок впадаешь. Вызов же тоже в свой черёд какой-то, и хотелось как-то закуситься, но не получилось (смеётся). Но мы выиграли, это самое главное для нас было, — сказал Сорокин на YouTube-канале FONBET.

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