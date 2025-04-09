Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жена Уэйна Гретцки подарила кольцо с бриллиантами жене Александра Овечкина

Жена Уэйна Гретцки подарила кольцо с бриллиантами жене Александра Овечкина
Комментарии

Жена Уэйна Гретцки подарила кольцо с восемью бриллиантами жене Александра Овечкина. Это произошло на церемонии во время матча между «Вашингтоном» и «Айлендерс» (1:4), когда российский нападающий столичной команды побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ.

«Когда я побил рекорд, Коллин Хоу (жена Горди Хоу. — Прим. «Чемпионата») купила моей жене красивый браслет. Месяц назад Джанет (жена Гретцки. — Прим. «Чемпионата») сказала: «Знаешь, Коллин начала традицию. Не уверена, что кто-то побьёт рекорд Алекса, но я хочу подарить ей что-то уникальное». Она выбрала для его жены [Анастасии Овечкиной] кольцо с восемью бриллиантами. Не только хоккеисты передают традиции. Но и семьи, и жёны», — цитирует Гретцки The Athletic.

Материалы по теме
Путь Овечкина к рекорду — затыкание скептиков. В него постоянно не верили
Путь Овечкина к рекорду — затыкание скептиков. В него постоянно не верили
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android