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Кирилл Капризов может принять участие в ближайшем матче с «Сан-Хосе»

Кирилл Капризов может принять участие в ближайшем матче с «Сан-Хосе»
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может принять участие в ближайшем матче с «Сан-Хосе», сообщает журналист Майкл Руссо в соцсети. Также в игре с «акулами» может состояться возвращение форварда Йоэля Эрикссона Эка. Оба хоккеиста отсутствовали продолжительное время из-за травм. Встреча состоится в ночь на 10 апреля и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Слышал, что если сегодняшняя тренировка пройдёт хорошо, то Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк могут сыграть в ближайшем матче с «Шаркс», — написал журналист в соцсети.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.

В нынешнем сезоне российский нападающий провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 23 гола и сделал 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».

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