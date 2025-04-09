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«Филадельфия» выдвинула вратаря Ивана Федотова на премию «Билл Мастертон Трофи»

«Филадельфия» выдвинула вратаря Ивана Федотова на премию «Билл Мастертон Трофи»
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Команда «Филадельфия Флайерз» выдвинула вратаря Ивана Федотова на премию «Билл Мастертон Трофи». Трофей вручается игрокам, продемонстрировавшим выдающееся спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Генеральный менеджер «Флайерз» Даниэль Бриер прокомментировал данное решение.

«Иван — идеальный выбор в качестве номинанта на «Мастертон». Он никогда не отказывался от своей мечты играть в НХЛ после того, как был выбран почти 10 лет назад в седьмом раунде. Потрясающая стойкость, которую он демонстрирует ежедневно в течение сезона — будь то на тренировках или когда его вызывают в стартовый состав, — продолжает впечатлять меня, тренеров и его партнёров по команде», — цитирует Бриера пресс-служба клуба.

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