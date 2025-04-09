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Стали известны подробности контракта Ивана Демидова с «Монреалем»

Стали известны подробности контракта Ивана Демидова с «Монреалем»
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Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, раскрыл подробности контракта своего клиента с канадским клубом.

«Так как всё получилось в течение трёх часов с момента, когда в СКА приняли решение отпустить Ваню прямо сейчас, до подписания контракта прошло буквально три часа. Естественно, «Монреаль» не хотел торговаться по этому договору.

Иван Демидов получит максимальный бонус, в первый год единственное, что мы могли вписать, — $ 525 тыс. за «Конн Смайт», так как только за этот приз возможно на бумаге побороться в сезоне-2024/2025. Включены бонусы за матчи, которые он сможет сыграть в этом сезоне в плей-офф: $ 25 тыс. — за пять игр и $ 30 тыс. — за 10 игр. У Ивана есть пункт, по которому, если он не будет играть в НХЛ, он сможет вернуться в КХЛ», — написал Мильштейн в соцсети.

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