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Александр Овечкин был выдвинут на приз за высокое спортивное мастерство и верность хоккею

Александр Овечкин был выдвинут на приз за высокое спортивное мастерство и верность хоккею
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Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов выдвинула капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на премию «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый за упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в регулярных чемпионатах. На счету россиянина 895 заброшенных шайб.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 встрече, записав в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

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