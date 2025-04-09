«Он идёт своим путём». Плющев оценил критику в адрес Романа Ротенберга

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев ответил на критику в адрес главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что он недостаточно использовал молодых игроков в составе. Под руководством специалиста петербургский клуб проиграл в первом раунде плей-офф московскому «Динамо» в шести матчах.

«Харизмы у него хватает. Может, немного опыта мало, и где-то он не видел то, что разглядел бы более опытный тренер. Иногда его решения сложно понять со стороны. Но он идёт своим путём.

То, что Демидов ярко проявил себя, – да. Но, может, если бы он играл с начала сезона, перегорел бы раньше. Так что тренер мог действовать осознанно», – цитирует Плющева «Фонтанка.ру».