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«Он идёт своим путём». Плющев оценил критику в адрес Романа Ротенберга

«Он идёт своим путём». Плющев оценил критику в адрес Романа Ротенберга
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев ответил на критику в адрес главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что он недостаточно использовал молодых игроков в составе. Под руководством специалиста петербургский клуб проиграл в первом раунде плей-офф московскому «Динамо» в шести матчах.

«Харизмы у него хватает. Может, немного опыта мало, и где-то он не видел то, что разглядел бы более опытный тренер. Иногда его решения сложно понять со стороны. Но он идёт своим путём.

То, что Демидов ярко проявил себя, – да. Но, может, если бы он играл с начала сезона, перегорел бы раньше. Так что тренер мог действовать осознанно», – цитирует Плющева «Фонтанка.ру».

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