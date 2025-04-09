Габриэль Ландеског отправлен в клуб АХЛ для набора игровой формы

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског отправлен в клуб АХЛ «Иглс» для набора игровой формы, сообщает пресс-служба «лавин». Ранее форвард принимал участие в тренировках «Эвеланш». 32-летний шведский хоккеист не играл в официальных матчах после победы в Кубке Стэнли — 2022. В мае 2023-го ему сделали операцию по пересадке хряща на правом колене.

Ранее Ландеског заявлял, что хочет играть в хоккей и будет продолжать делать попытки вернуться на лёд.

Ландеског в 2011 году был выбран «Эвеланш» в первом раунде под общим вторым номером. Он обладатель Кубка Стэнли — 2022 и двукратный чемпион мира в составе сборной Швеции (2013, 2017).