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Гонка Овечкина за рекордом помогла собрать более $ 120 тыс. на борьбу с детским раком

Гонка Овечкина за рекордом помогла собрать более $ 120 тыс. на борьбу с детским раком
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Гонка капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом по голам в НХЛ помогла собрать более $ 120 тыс. на борьбу с детским раком. По ходу сезона россиянин запустил кампанию THE GR8 CHASE for Victory Over Cancer, в ходе которой жертвует сумму, равную номеру его шайбы в карьере, за каждый свой гол.

Пожертвования, собранные в ходе кампании, будут направлены на исследовательские гранты в области детского рака.

Напомним, в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин забросил единственную шайбу команды. Этот гол стал для него 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам.

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