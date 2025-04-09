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Овечкин на тренировке повторил празднование рекордного гола под ликование фанатов

Овечкин на тренировке повторил празднование рекордного гола под ликование фанатов
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на открытой тренировке команды повторил празднование рекордного гола под ликование фанатов. Россиянин прокатился по льду на животе в центре площадки, а болельщики встретили это бурными овациями.

Напомним, в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин забросил единственную шайбу команды. Этот гол стал для него 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 встрече, записав в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

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