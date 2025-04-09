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«Он играл на очень высоком уровне!» Терещенко оценил уход Кузнецова из СКА

«Он играл на очень высоком уровне!» Терещенко оценил уход Кузнецова из СКА
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об уходе Евгения Кузнецова из СКА. Ранее клуб из Санкт-Петербурга и 32-летний форвард расторгли контракт по обоюдному согласию. До конца соглашения оставалось три года.

– Это их решение. Не то что меня это удивило… Руководству и Роману Борисовичу Ротенбергу виднее.

– Как оцените период Кузнецова в СКА? Можно ли сказать, что он не оправдал ожиданий?
– Почему не оправдал? Он играл на очень высоком уровне! Просто, наверное, какие-то другие моменты есть, которые повлияли на что-то. Женя играл хорошо.

– Как думаете, какому клубу может пригодиться Кузнецов?
– Честно сказать, не знаю. Любому! Таких мастеров в нашей лиге немного, – цитирует Терещенко «ВсеПроСпорт».

В прошедшем регулярном сезоне Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.

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