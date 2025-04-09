Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российская металлургическая компания в честь рекорда Овечкина изготовила шайбу из титана

Российская металлургическая компания в честь рекорда Овечкина изготовила шайбу из титана
Комментарии

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» изготовила титановую шайбу в честь рекорда российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Овечкин бьёт рекорды, а мы — по титановой шайбе. В честь достижения Александра сделали её из титана на нашем знаменитом прессе. Это не просто металл — а символ силы, точности и легенды! Александр, ждём вас в гости, чтобы игрок салдинского «Титана» Костя Гагарин мог вам её лично вручить», — говорится в сообщении официального телеграм-канала компании.

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший мировой производитель титана, единственная в мире титановая компания, осуществляющая полный цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции.

Материалы по теме
Рекорд Овечкина в цифрах. Вся главная статистика Великой погони за Гретцки
Рекорд Овечкина в цифрах. Вся главная статистика Великой погони за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android