Российская металлургическая компания в честь рекорда Овечкина изготовила шайбу из титана

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» изготовила титановую шайбу в честь рекорда российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Овечкин бьёт рекорды, а мы — по титановой шайбе. В честь достижения Александра сделали её из титана на нашем знаменитом прессе. Это не просто металл — а символ силы, точности и легенды! Александр, ждём вас в гости, чтобы игрок салдинского «Титана» Костя Гагарин мог вам её лично вручить», — говорится в сообщении официального телеграм-канала компании.

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший мировой производитель титана, единственная в мире титановая компания, осуществляющая полный цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции.