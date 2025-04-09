Скончался бывший генеральный менеджер «Питтсбурга» и «Нью-Джерси» Рэй Шеро

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн сделал заявление относительно кончины бывшего генерального менеджера клубов НХЛ Рэя Шеро в возрасте 62 лет.

«Улыбка и личность Рэя Шеро освещали каждую комнату, в которую он входил, и делали день каждого, кого он встречал, ярче. Его широко уважали в хоккее за его командную проницательность и чутьё на таланты, но ещё больше его любили за то, как он относился ко всем, кому посчастливилось его знать.

Сын легендарного тренера НХЛ Фреда Шеро, Рэй проложил свой собственный путь в НХЛ. После работы помощником генерального менеджера в «Оттаве» и «Нэшвилле», он стал генеральным менеджером «Питтсбург Пингвинз» в 2006 году и собрал недостающие части команды, которая стала финалистом Кубка Стэнли в 2008 году и чемпионом Кубка Стэнли — в 2009-м. С 2015 по 2020 год он был генеральным менеджером «Нью-Джери Дэвилз», выбрав на драфте нынешних звёзд Джека Хьюза и Нико Хишира, и провёл последние четыре сезона в качестве старшего советника генерального менеджера «Миннесоты Уайлд». Он также работал в командах менеджеров Соединенных Штатов на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.

Всякий раз, когда мы сталкивались друг с другом на катке, было ясно: он любил то, что делал, и я всегда поражался его заразительному энтузиазму. Вся семья Национальной хоккейной лиги скорбит о его кончине и выражает наши глубочайшие соболезнования семье Шеро и многочисленным друзьям Рэя по всему хоккейному миру», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.