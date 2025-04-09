Известные болельщики московского «Динамо» поздравили Овечкина с рекордом в НХЛ

Болельщики московского «Динамо» среди занменитостей поздравили российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом в НХЛ. Форвард обошёл легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. На счету Овечкина 895 голов.

Права на видео принадлежат ФК «Динамо». Посмотреть видео можно в официальной VK-группе клуба.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 встрече, записав в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17». До окончания регулярного чемпионата столичная команда проведёт ещё пять матчей.