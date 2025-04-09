Игорь Ларионов заявил, что с детства был впечатлён игрой Йохана Круиффа

Бывший главный тренер «Торпедо» и в прошлом легендарный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов рассказал, что с детства наблюдал за сборной Нидерландов, в которой великолепную игру показывал Йохан Круифф.

«Когда был мальчишкой, смотрел футбол в 1974 году, чемпионат мира. Йохан Круифф и его команда. Своим детским сознанием понял: это то, что хочу видеть и в хоккее. С тех пор увлёкся этой игрой, стал переносить многие вещи из футбола в хоккей», — сказал Ларионов в эфире «Okko Cпорт».

Йохан Круифф стал первым трёхкратным обладателем «Золотого мяча». Он считается одним из лучших игроков и тренеров в истории футбола. За время профессиональной тренерской карьеры Круифф работал с каталонской «Барселоной» и с «Аяксом». Сине-гранатовых нидерландский специалист четыре раза приводил к чемпионскому титулу, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.