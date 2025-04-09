Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это феноменальное достижение». Ларионов назвал вечным рекорд Овечкина по голам в НХЛ

«Это феноменальное достижение». Ларионов назвал вечным рекорд Овечкина по голам в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Торпедо» и в прошлом легендарный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов оценил рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

— Это феноменальное достижение, вечный рекорд. Это говорит о преданности игре, о жажде, стремлении, стабильности, харизме и состоянии души… Я ему сказал, что им гордится страна, экстраординарное событие.

— А что он вам ответил?
— Дядя Игорь, спасибо за поддержку (смеётся).

— Когда вы почувствовали, что рекорд может быть побит?
— Непростой вопрос. Знаю Сашу с 14 лет, его родителей. Чем старше становишься, тем сложнее. Вроде бы цель близка, с другой стороны, нужен труд, нужно себя готовить внутренне и физически. Я тоже думал, что возьмёт ещё один сезон. Я восхищён «Вашингтоном», команда играет фантастически. Они нашли правильный подход. Саша попал в хорошую группу людей, которые делают необходимые вещи — кормят его передачами, — сказал Ларионов в эфире «Okko Cпорт».

Материалы по теме
Рекорд Овечкина в цифрах. Вся главная статистика Великой погони за Гретцки
Рекорд Овечкина в цифрах. Вся главная статистика Великой погони за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android