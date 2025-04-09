Овечкин рассказал, почему он решил повторить празднование рекордного гола на тренировке

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал повторение своего празднования рекордного гола на открытой тренировке команды. На занятии присутствовали 895 учеников средних классов, которые с восторгом наблюдали за первой тренировкой после рекордного гола россиянина.

«Сумасшествие и веселье. На тренировке было очень весело. Очевидно, здорово видеть, как дети вовлекаются в хоккей. Они знают эту команду и всех игроков, и очень приятно быть её частью.

Карлсон сказал мне, что дети хотят увидеть моё празднование. Да, это прекрасное воспоминание. Вы видите, как дети сейчас сходят с ума. Сколько новых болельщиков приходят в здание, посещают тренировку и вовлекаются в игру. Так что это здорово для хоккея», — цитирует Овечкина RMNB.