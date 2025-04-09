Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин рассказал, почему он решил повторить празднование рекордного гола на тренировке

Овечкин рассказал, почему он решил повторить празднование рекордного гола на тренировке
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал повторение своего празднования рекордного гола на открытой тренировке команды. На занятии присутствовали 895 учеников средних классов, которые с восторгом наблюдали за первой тренировкой после рекордного гола россиянина.

«Сумасшествие и веселье. На тренировке было очень весело. Очевидно, здорово видеть, как дети вовлекаются в хоккей. Они знают эту команду и всех игроков, и очень приятно быть её частью.

Карлсон сказал мне, что дети хотят увидеть моё празднование. Да, это прекрасное воспоминание. Вы видите, как дети сейчас сходят с ума. Сколько новых болельщиков приходят в здание, посещают тренировку и вовлекаются в игру. Так что это здорово для хоккея», — цитирует Овечкина RMNB.

Материалы по теме
Рекорд Овечкина в цифрах. Вся главная статистика Великой погони за Гретцки
Рекорд Овечкина в цифрах. Вся главная статистика Великой погони за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android