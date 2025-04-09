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«Это огромная победа для «Канадиенс». Sportsnet — о переходе Демидова в «Монреаль»

«Это огромная победа для «Канадиенс». Sportsnet — о переходе Демидова в «Монреаль»
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Аналитик Sportsnet Эллиот Фридман высоко оценил переход российского нападающего Ивана Демидова в «Монреаль Канадиенс», с которым россиянин подписал контракт новичка после проведённого сезона в СКА.

«Сейчас можно легко почувствовать энергию в «Монреале», когда команда делает рывок в борьбе за плей-офф в конце сезона, но центр города был абсолютно наэлектризован шокирующим подписанием Ивана Демидова. Это огромная победа для «Канадиенс», особенно с учетом того, что несколько источников ещё в понедельник считали, что это вряд ли произойдёт в этом сезоне.

Это напоминание о двух вещах, когда дело касается переговоров с КХЛ. Во-первых, то, что верно сейчас, может оказаться неверным через 15 минут, и, во-вторых, команды НХЛ не любят говорить, что что-то сделано, пока это не будет сделано на 100%.

Все, кого я знаю, кто видел игру Демидова в этом году, говорят, что он крутой. Во вторник вечером в пресс-ложе говорили, что Демидов может сыграть уже в понедельник против «Чикаго». Посмотрим», — цитирует Фридмана Sportsnet.

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