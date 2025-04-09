Стал известен номер, под которым будет играть Иван Демидов в «Монреале»

Стал известен номер, под которым будет играть Иван Демидов в «Монреале». Как сообщает пресс-служба канадского клуба, россиянин будет выступать под 93-м номером. Соответствующая атрибутика уже поступила в клубные магазины.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Демидов прошёл всю клубную вертикаль СКА от младшей команды МХЛ до КХЛ. В составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова — 2024, два года подряд признавался лучшим игроком Молодёжной хоккейной лиги. В СКА Демидов оказался лучшим бомбардиром сезона-2024/2025, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.