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Михаил Сергачёв впервые в карьере был выдвинут на премию «Билл Мастертон Трофи»

Михаил Сергачёв впервые в карьере был выдвинут на премию «Билл Мастертон Трофи»
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Защитник «Юты» Михаил Сергачёв впервые в карьере был выдвинут на премию «Билл Мастертон Трофи». Генеральынй менеджер клуба Билл Армстронг объяснил, почему россиянин будет претендовать на приз, вручаемый за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

«Мы очень рады, что Михаила номинировали на приз «Билл Мастертон Трофи». Михаил восстановился после серьёзной травмы ноги в конце регулярки 2024 года и провёл невероятный сезон для нас, установив новые рекорды в карьере по голам и времени на льду. Мы гордимся его выдающимся лидерством, упорством и стойкостью для команды и тем, как он подаёт отличный пример нашим молодым игрокам», — цитирует Армстронга пресс-служба клуба.

26-летний Сергачёв набрал 51 (15+36) очко в 73 матчах текущего регулярного сезона и стал лидером среди защитников команды по голам, передачам, очкам, очкам в большинстве (21), победным голам (3) и отборам шайбы (30).

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