Ларионов ответил на вопрос, что круче: выиграть Кубок Стэнли или Кубок Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Торпедо» и в прошлом легендарный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов ответил на вопрос, что круче: выиграть Кубок Стэнли или Кубок Лиги чемпионов.

— Что круче, выиграть Кубок Стэнли или Кубок Лиги чемпионов?

— (Смеётся.) Вы знаете, это разные турниры… Я думаю, круче Кубок Стэнли, — сказал Ларионов в эфире «Okko Cпорт».

Игорь Ларионов — один из нескольких хоккеистов в мире, попавших в «Тройной золотой клуб», кому удалось выиграть основные титулы мирового хоккея: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады или мира, Кубок Стэнли. В составе «Детройта» он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).