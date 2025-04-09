Главный тренер «Миннесоты» оценил возвращение Кирилла Капризова после травмы

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил возвращение травмированных нападающих Кирилла Капризова и Йоэля Эрикссона Эка. Форварды должны принять участие в ближайшем матче с «Сан-Хосе Шаркс» в ночь на 10 апреля.

«Мы надеемся, что они будут играть. После тренировки они встретятся с врачами и согласуют возвращение, и тогда я буду знать наверняка. Но мы надеемся, что они будут играть. Если они оба вернутся, очевидно, это изменит динамику ваших звеньев, и вам придётся кого-то переместить. Я думаю, самое главное, что эти парни были вне игры некоторое время. Они упорно трудились, чтобы вернуться, и мы хотим, чтобы они вернулись, включились в игру и принесли в команду то, что они могут принести», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.