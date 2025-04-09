Результаты матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 9 апреля 2025 года
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Сегодня, 9 апреля, прошёл один матч плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 апреля 2025, среда. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
0 : 2
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0:1 Гржелецкий (Пискунов) – 23:16 (5x5) 0:2 Гржелецкий (Пискунов, Кондюков) – 59:19 (en)
Счёт в сериях первого раунда плей-офф МХЛ:
Восточная конференция
«Ирбис» (Казань) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 2-3
«Омские Ястребы» (Омск) — «Авто» (Екатеринбург) — 3-0
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Стальные Лисы» (Магнитогорск) — 3-0
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Белые Медведи» (Челябинск) — 3-1
Западная конференция
МХК «Спартак» (Москва) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск) — 3-1
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва) — 3-0
«Локо» (Ярославль) — МХК «Динамо» (Москва) — 2-2
«Академия Михайлова» (Тульская область) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1-3
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