Стало известно, когда может дебютировать в НХЛ Иван Демидов

Российский нападающий, новичок «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов может дебютировать в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхокс», который пройдёт 15 апреля (мск). Об этом сообщает RG.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

По информации источника, российский хоккеист вылетел из Москвы в Стамбул, где ему предстоит завершить оформление необходимых документов для въезда в Канаду. В материале также подчеркивается, что для начала выступлений в НХЛ Демидову требуется рабочая виза.

Так, если не возникнет задержек, он прибудет в Торонто в пятницу для встречи с представителями команды. В случае возникновения каких-либо затруднений возможно, что он отправится сразу в Монреаль.

Напомним, Иван Демидов недавно подписал контракт новичка с «Монреалем» на три года. 19-летний россиянин прошёл весь путь в системе СКА, начиная с команды МХЛ и заканчивая КХЛ. В составе «СКА-1946» он стал обладателем Кубка Харламова в 2024 году и два года подряд получал звание лучшего игрока Молодёжной хоккейной лиги. В сезоне 2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.

Материалы по теме Видео Стал известен номер, под которым будет играть Иван Демидов в «Монреале»

Лучший снайпер в истории НХЛ: