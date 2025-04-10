Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал совет молодым хоккеистам.

«Просто продолжай идти, усердно работай и слушай свою семью, родителей и тренеров. И если у тебя есть мечта — иди к ней, потому что никогда не знаешь, что может произойти», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Россиян обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».