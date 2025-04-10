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«Вашингтон» сохранит сетки ворот, в которые Овечкин забросил рекордные шайбы

«Вашингтон» сохранит сетки ворот, в которые Овечкин забросил рекордные шайбы
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» объявил о решении сохранить сетки ворот, в которые капитан столичной команды Александр Овечкин забил свои 894-й и 895-й голы в регулярках. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клуб также анонсировал запуск инициативы под названием Capitals Authentics, реализуемой в сотрудничестве с компанией cllct, которая ставит перед собой цель подчеркнуть значительное наследие франшизы и её тесное взаимодействие с фанатами. В рамках этой инициативы команда представит первые экспонаты коллекции Capitals Authentics — оригинальные сетки ворот, в которые были забиты юбилейные голы Овечкина.

Отмечается, что эти сетки будут выставлены в новом клубном комплексе, который находится в стадии строительства, и станут частью коллекции артефактов, посвящённых важным событиям в истории «Кэпиталс».

Напомним, 894-й гол Овечкин забил в домашней встрече регулярки с «Чикаго Блэкхоукс», где оформил дубль, а матч завершился со счётом 5:3 в пользу «Вашингтона». В игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 39-летний россиянин забросил 895-ю шайбу, которая стала рекордной в истории НХЛ. Был побит снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

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