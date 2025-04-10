Тренер «Вашингтона» рассказал о проблемах в обороне из-за погони Овечкина за рекордом

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, какие моменты в игре команды нужно наладить.

«Теперь, когда всё это позади, когда Овечкин добился своего, нам важно вновь обратить внимание на те аспекты игры в обороне, которые мы упустили. Мне кажется, мы немного растеряли их, потому что хотели забивать. Хотели помочь Овечкину забить. Мы стали чуть более вольными. А я всегда говорю, что в этой лиге, если ты теряешь даже 5–10% какой-либо дисциплины — особенно в обороне — это уже приводит к тому, что ты позволяешь сопернику на 5–6–7 моментов больше. Это полтора гола за игру, а то и больше», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Россиян обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.