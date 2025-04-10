Кирилл Капризов впервые после операции вышел на лёд в матче НХЛ

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече впервые с 26 января на лёд вышел российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который восстановился после травмы.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.