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Кирилл Капризов впервые после операции вышел на лёд в матче НХЛ

Кирилл Капризов впервые после операции вышел на лёд в матче НХЛ
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В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1-й период
1 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 12:11     1:1 Юханссон (Годро, Нюквист) – 14:16    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече впервые с 26 января на лёд вышел российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который восстановился после травмы.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.

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