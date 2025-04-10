Кирилл Капризов впервые после операции вышел на лёд в матче НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1-й период
1 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 12:11 1:1 Юханссон (Годро, Нюквист) – 14:16
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече впервые с 26 января на лёд вышел российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который восстановился после травмы.
Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.
Комментарии
- 10 апреля 2025
-
03:24
-
02:36
-
02:24
-
01:48
-
01:18
- 9 апреля 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:25
-
23:10
-
22:50
-
22:25
-
21:55
-
21:40
-
21:14
-
20:47
-
20:19
-
19:59
-
19:45
-
19:20
-
18:45
-
18:40
-
18:20
-
17:50
-
17:26
-
17:00
-
16:40
-
16:19
-
15:45
-
15:30
-
15:16
-
15:02
-
14:58
-
14:56