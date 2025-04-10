Овечкин — после покорения рекорда: Гретцки был величайшим игроком в истории хоккея

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился своими впечатлениями от достижения рекорда по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя величайшее достижение Уэйна Гретцки.

«Знаете, он Великий. Он был величайшим игроком в истории хоккея, и его поддержка для меня — это нечто невероятное. Для меня большая честь иметь возможность с ним общаться, обедать и, конечно, побить его рекорд. Он и его семья были там. Это один из самых значимых моментов в моей жизни. Я до сих пор не верю, что это произошло, но ощущения просто удивительные… Это был невероятный момент не только для меня, но и для хоккея, для «Кэпиталз», для наших болельщиков и, конечно, для моей семьи. Никто не предполагал, что рекорд Гретцки удастся побить, так что это действительно великолепный момент. Огромное спасибо всем», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 39-летний россиянин Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу, установив новый рекорд в истории НХЛ. Тем самым он превзошёл предыдущее достижение Уэйна Гретцки, у которого было 894 гола.

Главные рекорды Александра Овечкина: