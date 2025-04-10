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Овечкин — о предстоящем плей-офф НХЛ: совершенно другая энергия, другой темп

Овечкин — о предстоящем плей-офф НХЛ: совершенно другая энергия, другой темп
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф НХЛ.

«Я думаю, мы все понимаем, что регулярка — это одно, и всё, что произошло в этом сезоне — это одно. А плей-офф — это совершенно другой уровень. Совершенно другая энергия, другой темп. Так что да, сейчас у нас осталось пять игр, и мы просто должны подготовиться к этому времени года и понять, как нужно играть», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

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