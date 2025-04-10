Артемий Панарин забросил 300-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился голом в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «рейнджеры» принимают «Филадельфию Флайерз».

Игра проходит в эти минуты в Нью-Йорке и на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче равный — 2:2. Таким образом, шайба Панарина стала для россиянина 300-й в НХЛ. Также на его счету 565 результативных передач в 748 матчах при коэффициенте полезности «+151».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 76 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 35 голов и 49 результативных передач при коэффициенте полезности «-5».

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