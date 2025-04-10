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Артемий Панарин забросил 300-ю шайбу в НХЛ

Артемий Панарин забросил 300-ю шайбу в НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился голом в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «рейнджеры» принимают «Филадельфию Флайерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
4 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Трочек (Зибанеджад, Куик) – 11:33 (sh)     1:1 Фёрстер (Кейтс) – 29:03     1:2 Хэтэуэй (Пилинг) – 36:43 (sh)     2:2 Панарин (Зибанеджад, Вааканайнен) – 38:32     2:3 Санхайм (Кейтс, Бринк) – 43:05     3:3 Бродзински (Вааканайнен, Шнайдер) – 45:38     4:3 Миллер – 47:01    

Игра проходит в эти минуты в Нью-Йорке и на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче равный — 2:2. Таким образом, шайба Панарина стала для россиянина 300-й в НХЛ. Также на его счету 565 результативных передач в 748 матчах при коэффициенте полезности «+151».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 76 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 35 голов и 49 результативных передач при коэффициенте полезности «-5».

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