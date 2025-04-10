Уилсон рассказал, как рекорд Овечкина влияет на «Вашингтон»

Нападающий Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, как рекорд российского форварда Александра Овечкина повлиял на команду.

«Думаю, рекорд пришёлся как раз вовремя. Это была историческая неделя, которую мы все будем помнить всю жизнь. У нас есть несколько дней, чтобы по-настоящему отпраздновать это достижение Овечкина вместе и всё осознать.

А потом — отличный шанс сосредоточиться, перезагрузиться и подготовиться к плей-офф. Вся эта энергия сейчас — это хорошо, она создаёт атмосферу плей-офф вокруг нас, благодаря тому, что сделал Овечкин. Это особенное время, и мы обязательно сосредоточимся, чтобы быть на пике формы в самый важный момент сезона», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Россиян обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.