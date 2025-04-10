Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Торонто» хет-трик оформил Мэтт Нис и ещё один гол забил Митчелл Марнер.

За «Тампу» отличились Ник Пербикс, Оливер Бьёркстранд и Виктор Хедман. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский сделал 27 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Детройт Ред Уингз», «Торонто» сыграет с «Монреаль Канадиенс».