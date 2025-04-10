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Тампа – Торонто, результат матча 10 апреля 2025, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Мэттьюс) – 01:13     0:2 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 03:33     1:2 Пербикс (Чирелли, Хагель) – 18:58     2:2 Бьёркстранд (Кучеров, Хедман) – 40:50 (pp)     2:3 Нис (Таварес, Марнер) – 42:03 (pp)     3:3 Хедман (Бьёркстранд, Хагель) – 51:05 (pp)     3:4 Нис (Мэттьюс, Райлли) – 62:56    

В составе «Торонто» хет-трик оформил Мэтт Нис и ещё один гол забил Митчелл Марнер.

За «Тампу» отличились Ник Пербикс, Оливер Бьёркстранд и Виктор Хедман. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский сделал 27 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Детройт Ред Уингз», «Торонто» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

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