Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Мэттьюс) – 01:13 0:2 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 03:33 1:2 Пербикс (Чирелли, Хагель) – 18:58 2:2 Бьёркстранд (Кучеров, Хедман) – 40:50 (pp) 2:3 Нис (Таварес, Марнер) – 42:03 (pp) 3:3 Хедман (Бьёркстранд, Хагель) – 51:05 (pp) 3:4 Нис (Мэттьюс, Райлли) – 62:56
В составе «Торонто» хет-трик оформил Мэтт Нис и ещё один гол забил Митчелл Марнер.
За «Тампу» отличились Ник Пербикс, Оливер Бьёркстранд и Виктор Хедман. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский сделал 27 сейвов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Тампа» встретится с «Детройт Ред Уингз», «Торонто» сыграет с «Монреаль Канадиенс».
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