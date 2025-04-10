Кирилл Капризов забил гол в первом же матче после возвращения на лёд после травмы

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости завершился второй период… Счёт в матче 5:4 в пользу хозяев. В этой встрече одну из шайб за «Миннесоту» забросил российский нападающий Кирилл Капризов, который впервые с 26 января принял участие в матче, восстановившись после операции.

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Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.