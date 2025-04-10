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Кирилл Капризов забил гол в первом же матче после возвращения на лёд после травмы

Кирилл Капризов забил гол в первом же матче после возвращения на лёд после травмы
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В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3-й период
6 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 12:11     1:1 Юханссон (Годро, Нюквист) – 14:16     2:1 Фэйбер (Болди) – 18:48     2:2 Селебрини (Томпсон, Смит) – 27:29     3:2 Эрикссон Эк (Фолиньо, Болди) – 27:47     3:3 Грундстрём (Лунд) – 28:35     3:4 Селебрини (Смит, Лильегрен) – 32:28     4:4 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 37:02 (pp)     5:4 Эрикссон Эк (Болди) – 39:48 (pp)     6:4    

На момент написания новости завершился второй период… Счёт в матче 5:4 в пользу хозяев. В этой встрече одну из шайб за «Миннесоту» забросил российский нападающий Кирилл Капризов, который впервые с 26 января принял участие в матче, восстановившись после операции.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.

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