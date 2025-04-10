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Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия Флайерз, результат матча 10 апреля 2025, счёт 5:8, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» в сверхрезультативном матче с юбилейной шайбой Панарина
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором со счётом 8:5 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 8
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Трочек (Зибанеджад, Куик) – 11:33 (sh)     1:1 Фёрстер (Кейтс) – 29:03     1:2 Хэтэуэй (Пилинг) – 36:43 (sh)     2:2 Панарин (Зибанеджад, Вааканайнен) – 38:32     2:3 Санхайм (Кейтс, Бринк) – 43:05     3:3 Бродзински (Вааканайнен, Шнайдер) – 45:38     4:3 Миллер (Зибанеджад, Кайлли) – 47:01     4:4 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 48:01     4:5 Кутюрье (Мичков, Конечны) – 51:55     4:6 Фёрстер (Санхайм, Силер) – 55:33     5:6 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 58:10     5:7 Фёрстер (Бринк, Силер) – 59:05     5:8 Типпетт (Кутюрье) – 59:48    

В составе победителей заброшенными шайбами отличились канадские форварды: Тайсон Фёрстер, оформивший в этой встрече хет-трик, Джейкоб Пеллетье, Шон Кутюрье и Оуэн Типпетт — американский нападающий Гарнет Хэтэуэй, защитник Трэвис Санхайм. Россиянин Матвей Мичков отметился результативной передачей.

В составе «Рейнджерс» голами отметились американские нападающие: Винсент Трочек, Джонни Бродзински, Джей Ти Миллер, Крис Крайдер. Также в этой встрече российский форвард Артемий Панарин забросил шайбу, которая стала для россиянина 300-й в регулярках.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Артемий Панарин забросил 300-ю шайбу в НХЛ
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