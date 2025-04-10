«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» в сверхрезультативном матче с юбилейной шайбой Панарина

В ночь с 9 на 10 апреля мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором со счётом 8:5 одержали гости.
В составе победителей заброшенными шайбами отличились канадские форварды: Тайсон Фёрстер, оформивший в этой встрече хет-трик, Джейкоб Пеллетье, Шон Кутюрье и Оуэн Типпетт — американский нападающий Гарнет Хэтэуэй, защитник Трэвис Санхайм. Россиянин Матвей Мичков отметился результативной передачей.
В составе «Рейнджерс» голами отметились американские нападающие: Винсент Трочек, Джонни Бродзински, Джей Ти Миллер, Крис Крайдер. Также в этой встрече российский форвард Артемий Панарин забросил шайбу, которая стала для россиянина 300-й в регулярках.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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