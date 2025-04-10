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Миннесота Уайлд — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 10 апреля 2025, счет 8:7 OT, НХЛ 2024-2025

Дубль Капризова с голом в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе» со счётом 8:7
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс». Яркая победа со счётом 8:7 OT осталась за «Миннесотой».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 7
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 12:11     1:1 Юханссон (Годро, Нюквист) – 14:16     2:1 Фэйбер (Болди) – 18:48     2:2 Селебрини (Томпсон, Смит) – 27:29     3:2 Эрикссон Эк (Фолиньо, Болди) – 27:47     3:3 Грундстрём (Лунд) – 28:35     3:4 Селебрини (Смит, Лильегрен) – 32:28     4:4 Капризов (Цуккарелло, Росси) – 37:02 (pp)     5:4 Эрикссон Эк (Болди) – 39:48 (pp)     6:4 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Болди) – 41:02 (pp)     7:4 Эрикссон Эк (Болди, Фолиньо) – 42:06     7:5 Коваленко (Селебрини, Тран) – 44:44     7:6 Селебрини (Смит, Томпсон) – 50:02     7:7 Смит (Лильегрен, Селебрини) – 59:08     8:7 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 61:01    

В составе хозяев дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов, который впервые вышел на лёд с 27 января после перенесённой операции. На счету Капризова четвёртая шайба «Уайлд» в большинстве на 28-й минуте и победный гол на второй минуте овертайма. Российский нападающий гостей Николай Коваленко отметился голом и результативной передачей в третьем периоде, в ходе которого «Шаркс» смогли сравнять счёт, уступая 4:7.

Покер и результативный пас оформил шведский форвард «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, хет-триком и двумя ассистами отметился первый номер драфта-2024 нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини.

«Уайлд» одержали вторую победу подряд, поднялись на промежуточное седьмое место в Западной конференции с 93 очками в 79 матчах и продолжают борьбу за плей-офф, «Шаркс» проиграли седьмой матч подряд и замыкают турнирную таблицу Запада.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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