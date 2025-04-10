Дубль Капризова с голом в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе» со счётом 8:7

В ночь с 9 на 10 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс». Яркая победа со счётом 8:7 OT осталась за «Миннесотой».

В составе хозяев дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов, который впервые вышел на лёд с 27 января после перенесённой операции. На счету Капризова четвёртая шайба «Уайлд» в большинстве на 28-й минуте и победный гол на второй минуте овертайма. Российский нападающий гостей Николай Коваленко отметился голом и результативной передачей в третьем периоде, в ходе которого «Шаркс» смогли сравнять счёт, уступая 4:7.

Покер и результативный пас оформил шведский форвард «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, хет-триком и двумя ассистами отметился первый номер драфта-2024 нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини.

«Уайлд» одержали вторую победу подряд, поднялись на промежуточное седьмое место в Западной конференции с 93 очками в 79 матчах и продолжают борьбу за плей-офф, «Шаркс» проиграли седьмой матч подряд и замыкают турнирную таблицу Запада.

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