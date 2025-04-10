Маклин Селебрини набрал пять очков и опередил Матвея Мичкова в топ-3 гонки новичков НХЛ

Первый номер драфта-2024 НХЛ нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини набрал пять очков (хет-трик и ассистентский дубль) в выездном матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (7:8 OT). Благодаря этому Маклин опередил по очкам российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в гонке новичков НХЛ.

Теперь в активе Селебрини 62 очка (24 + 38) и он занимает в гонке второе место. Мичков с 59 очками (24 + 35) переместился на третью строчку рейтинга.

Самым результативным среди всех новичков текущего сезона НХЛ остаётся защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон, на счету которого 64 очка (6 + 58).

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