Никита Кучерова догнал Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал одно очко (голевая передача) в домашней встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ). Это позволило ему догнать канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, теперь игроки делят между собой первое место в гонке лучших бомбардиров текущего регулярного сезона НХЛ.

На счету обоих игроков по 116 очков. Третью строчку в бомбардирской гонке занимает немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, в его активе 106 очков в 71 матче (52 гола и 54 паса).

На четвёртом месте располагается чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В его активе 100 (41+59) очков в 79 играх.