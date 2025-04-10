Никита Кучерова догнал Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал одно очко (голевая передача) в домашней встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ). Это позволило ему догнать канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, теперь игроки делят между собой первое место в гонке лучших бомбардиров текущего регулярного сезона НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Мэттьюс) – 01:13 0:2 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 03:33 1:2 Пербикс (Чирелли, Хагель) – 18:58 2:2 Бьёркстранд (Кучеров, Хедман) – 40:50 (pp) 2:3 Нис (Таварес, Марнер) – 42:03 (pp) 3:3 Хедман (Бьёркстранд, Хагель) – 51:05 (pp) 3:4 Нис (Мэттьюс, Райлли) – 62:56
На счету обоих игроков по 116 очков. Третью строчку в бомбардирской гонке занимает немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, в его активе 106 очков в 71 матче (52 гола и 54 паса).
На четвёртом месте располагается чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В его активе 100 (41+59) очков в 79 играх.
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