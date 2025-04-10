Набравший три очка Капризов стал третьей звездой матча «Миннесота» — «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан экспертами НХЛ третьей звездой матча регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 OT), который завершился в Сент-Поле (США, штат Миннесота) в ночь с 9 на 10 апреля мск. На счету Капризова в этой игре три очка — дубль с победным голом в овертайме и результативный пас.

Статус первой звезды матча получил нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк — на его счету покер. Второй звездой стал форвард «Уайлд» Мэтт Болди, который выполнил на партнёров по команде четыре результативных паса.

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