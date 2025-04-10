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Андрей Аршавин опубликовал фото с Матвеем Мичковым и Никитой Филатовым

Андрей Аршавин опубликовал фото с Матвеем Мичковым и Никитой Филатовым
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Бывший нападающий сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин поделился фотографией с 20-летним российским нападающим «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым и экс-хоккеистом «Коламбус Блю Джекетс», ЦСКА и «Салавата Юлаева» Никитой Филатовым.

Фото было сделано в раздевалке «Филадельфии».

Фото: Соцсети Андрея Аршавина

Напомним, Мичков выступает в составе команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с октября текущего сезона. По итогам 76 матчей в активе российского нападающего 59 очков (24+35). Следующий матч «Филадельфия» проведёт дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 12 апреля, начало встречи состоится в 19:30 по московскому времени.

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