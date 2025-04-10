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Кирилл Капризов обошёл Матвея Мичкова в гонке российских снайперов сезона в НХЛ

Кирилл Капризов обошёл Матвея Мичкова в гонке российских снайперов сезона в НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль с победным голом в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 OT), забросив свои 24-ю и 25-ю шайбы в текущем сезоне. Благодаря этому Капризов опередил по голам Матвея Мичкова из «Филадельфии Флайерз» (24) и поднялся на шестое место в рейтинге российских снайперов сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 7
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 12:11     1:1 Юханссон (Годро, Нюквист) – 14:16     2:1 Фэйбер (Болди) – 18:48     2:2 Селебрини (Томпсон, Смит) – 27:29     3:2 Эрикссон Эк (Фолиньо, Болди) – 27:47     3:3 Грундстрём (Лунд) – 28:35     3:4 Селебрини (Смит, Лильегрен) – 32:28     4:4 Капризов (Цуккарелло, Росси) – 37:02 (pp)     5:4 Эрикссон Эк (Росси, Болди) – 39:48 (pp)     6:4 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Болди) – 41:02 (pp)     7:4 Эрикссон Эк (Болди, Фолиньо) – 42:06     7:5 Коваленко (Селебрини, Тран) – 44:44     7:6 Селебрини (Смит, Томпсон) – 50:02     7:7 Смит (Лильегрен, Селебрини) – 59:08     8:7 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 61:01    

Топ-5 составляют Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 42 шайбы), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», 35 шайб), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 34 шайбы), Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс», 33 шайбы) и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс», 31 шайба).

Отметим, что из-за травмы Капризов сыграл меньше всех матчей — 38 (у Овечкина — 61, у остальной топ-7 — не менее 74). В предыдущий раз Кирилл выходил на лёд 27 января.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Овечкин и Капризов вместе посетили суши-бар

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Дубль Капризова с голом в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе» со счётом 8:7
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