Гол Подколзина и три ассиста Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сент-Луис» в игре НХЛ
Поделиться
В ночь с 9 на 10 апреля мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сент-Луис Блюз», победу в котором со счётом 4:3 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сутер (Бучневич, Такер) – 08:44 (sh) 1:1 Браун (Макдэвид) – 21:30 2:1 Подколзин (Нурс, Макдэвид) – 32:39 2:2 Кайру (Бучневич, Томас) – 40:14 3:2 Арвидссон (Кулак, Нурс) – 41:41 3:3 Бучневич (Кайру, Томас) – 45:25 4:3 Браун (Макдэвид, Бушар) – 59:39
В составе победителей заброшенными голами отметились канадский форвард Коннор Браун, оформивший дубль в этой встрече, шведский нападающий Виктор Арвидссон. На счету россиянина Василия Подколзина также гол. Канадский форвард Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами.
В составе «Сент-Луиса» забитыми голами отличились американский защитник Райан Сутер, канадский форвард Джордан Кайру. На счету российского нападающего Павла Бучневича гол и две результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 апреля 2025
-
08:18
-
08:15
-
08:00
-
07:04
-
06:59
-
06:40
-
06:36
-
06:02
-
05:14
-
05:00
-
05:00
-
04:50
-
04:37
-
04:16
-
04:12
-
03:24
-
02:36
-
02:24
-
01:48
-
01:18
- 9 апреля 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:25
-
23:10
-
22:50
-
22:25
-
21:55
-
21:40
-
21:14
-
20:47
-
20:19
-
19:59
-
19:45