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Гол Подколзина и три ассиста Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сент-Луис» в игре НХЛ

Гол Подколзина и три ассиста Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сент-Луис» в игре НХЛ
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сент-Луис Блюз», победу в котором со счётом 4:3 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сутер (Бучневич, Такер) – 08:44 (sh)     1:1 Браун (Макдэвид) – 21:30     2:1 Подколзин (Нурс, Макдэвид) – 32:39     2:2 Кайру (Бучневич, Томас) – 40:14     3:2 Арвидссон (Кулак, Нурс) – 41:41     3:3 Бучневич (Кайру, Томас) – 45:25     4:3 Браун (Макдэвид, Бушар) – 59:39    

В составе победителей заброшенными голами отметились канадский форвард Коннор Браун, оформивший дубль в этой встрече, шведский нападающий Виктор Арвидссон. На счету россиянина Василия Подколзина также гол. Канадский форвард Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами.

В составе «Сент-Луиса» забитыми голами отличились американский защитник Райан Сутер, канадский форвард Джордан Кайру. На счету российского нападающего Павла Бучневича гол и две результативные передачи.

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Турнирная таблица НХЛ
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