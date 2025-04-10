НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 апреля
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10 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Мэттьюс) – 01:13 0:2 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 03:33 1:2 Пербикс (Чирелли, Хагель) – 18:58 2:2 Бьёркстранд (Кучеров, Хедман) – 40:50 (pp) 2:3 Нис (Таварес, Марнер) – 42:03 (pp) 3:3 Хедман (Бьёркстранд, Хагель) – 51:05 (pp) 3:4 Нис (Мэттьюс, Райлли) – 62:56
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 8
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Трочек (Зибанеджад, Куик) – 11:33 (sh) 1:1 Фёрстер (Кейтс) – 29:03 1:2 Хэтэуэй (Пилинг) – 36:43 (sh) 2:2 Панарин (Зибанеджад, Вааканайнен) – 38:32 2:3 Санхайм (Кейтс, Бринк) – 43:05 3:3 Бродзински (Вааканайнен, Шнайдер) – 45:38 4:3 Миллер (Зибанеджад, Кайлли) – 47:01 4:4 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 48:01 4:5 Кутюрье (Мичков, Конечны) – 51:55 4:6 Фёрстер (Санхайм, Силер) – 55:33 5:6 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 58:10 5:7 Фёрстер (Бринк, Силер) – 59:05 5:8 Типпетт (Кутюрье) – 59:48
В ночь с 9 на 10 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс». Яркая победа со счётом 8:7 OT осталась за «Миннесотой». В этом матче состоялось возвращение после травм нападающих «Миннесоты» Кирилла Капризова и Йоэля Эрикссона Эка. Швед завершил матч с покером, а россиянин отметился дублем и результативной передачей, забив победный гол в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 7
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 12:11 1:1 Юханссон (Годро, Нюквист) – 14:16 2:1 Фэйбер (Болди) – 18:48 2:2 Селебрини (Томпсон, Смит) – 27:29 3:2 Эрикссон Эк (Фолиньо, Болди) – 27:47 3:3 Грундстрём (Лунд) – 28:35 3:4 Селебрини (Смит, Лильегрен) – 32:28 4:4 Капризов (Цуккарелло, Росси) – 37:02 (pp) 5:4 Эрикссон Эк (Болди) – 39:48 (pp) 6:4 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Болди) – 41:02 (pp) 7:4 Эрикссон Эк (Болди, Фолиньо) – 42:06 7:5 Коваленко (Селебрини, Тран) – 44:44 7:6 Селебрини (Смит, Томпсон) – 50:02 7:7 Смит (Лильегрен, Селебрини) – 59:08 8:7 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 61:01
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Баклунд (Уигар, Хэнли) – 34:18 1:1 Зеграс (Чюлингтон) – 51:49 1:2 Шарангович (Фараби, Хэнли) – 53:44 1:3 Коронато (Баклунд, Коулман) – 55:18 2:3 Ватрано (Целльвегер, Строум) – 56:03 3:3 Готье (Карлссон, Киллорн) – 56:11 4:3 Готье (Карлссон) – 61:11
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сутер (Бучневич, Такер) – 08:44 (sh) 1:1 Браун (Макдэвид) – 21:30 2:1 Подколзин (Нурс, Макдэвид) – 32:39 2:2 Кайру (Бучневич, Томас) – 40:14 3:2 Арвидссон (Кулак, Нурс) – 41:41 3:3 Бучневич (Кайру, Томас) – 45:25 4:3 Браун (Макдэвид, Бушар) – 59:39
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