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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 апреля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 апреля
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10 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Мэттьюс) – 01:13     0:2 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 03:33     1:2 Пербикс (Чирелли, Хагель) – 18:58     2:2 Бьёркстранд (Кучеров, Хедман) – 40:50 (pp)     2:3 Нис (Таварес, Марнер) – 42:03 (pp)     3:3 Хедман (Бьёркстранд, Хагель) – 51:05 (pp)     3:4 Нис (Мэттьюс, Райлли) – 62:56    
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 8
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Трочек (Зибанеджад, Куик) – 11:33 (sh)     1:1 Фёрстер (Кейтс) – 29:03     1:2 Хэтэуэй (Пилинг) – 36:43 (sh)     2:2 Панарин (Зибанеджад, Вааканайнен) – 38:32     2:3 Санхайм (Кейтс, Бринк) – 43:05     3:3 Бродзински (Вааканайнен, Шнайдер) – 45:38     4:3 Миллер (Зибанеджад, Кайлли) – 47:01     4:4 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 48:01     4:5 Кутюрье (Мичков, Конечны) – 51:55     4:6 Фёрстер (Санхайм, Силер) – 55:33     5:6 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 58:10     5:7 Фёрстер (Бринк, Силер) – 59:05     5:8 Типпетт (Кутюрье) – 59:48    

В ночь с 9 на 10 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс». Яркая победа со счётом 8:7 OT осталась за «Миннесотой». В этом матче состоялось возвращение после травм нападающих «Миннесоты» Кирилла Капризова и Йоэля Эрикссона Эка. Швед завершил матч с покером, а россиянин отметился дублем и результативной передачей, забив победный гол в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 7
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 12:11     1:1 Юханссон (Годро, Нюквист) – 14:16     2:1 Фэйбер (Болди) – 18:48     2:2 Селебрини (Томпсон, Смит) – 27:29     3:2 Эрикссон Эк (Фолиньо, Болди) – 27:47     3:3 Грундстрём (Лунд) – 28:35     3:4 Селебрини (Смит, Лильегрен) – 32:28     4:4 Капризов (Цуккарелло, Росси) – 37:02 (pp)     5:4 Эрикссон Эк (Болди) – 39:48 (pp)     6:4 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Болди) – 41:02 (pp)     7:4 Эрикссон Эк (Болди, Фолиньо) – 42:06     7:5 Коваленко (Селебрини, Тран) – 44:44     7:6 Селебрини (Смит, Томпсон) – 50:02     7:7 Смит (Лильегрен, Селебрини) – 59:08     8:7 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 61:01    
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Баклунд (Уигар, Хэнли) – 34:18     1:1 Зеграс (Чюлингтон) – 51:49     1:2 Шарангович (Фараби, Хэнли) – 53:44     1:3 Коронато (Баклунд, Коулман) – 55:18     2:3 Ватрано (Целльвегер, Строум) – 56:03     3:3 Готье (Карлссон, Киллорн) – 56:11     4:3 Готье (Карлссон) – 61:11    
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сутер (Бучневич, Такер) – 08:44 (sh)     1:1 Браун (Макдэвид) – 21:30     2:1 Подколзин (Нурс, Макдэвид) – 32:39     2:2 Кайру (Бучневич, Томас) – 40:14     3:2 Арвидссон (Кулак, Нурс) – 41:41     3:3 Бучневич (Кайру, Томас) – 45:25     4:3 Браун (Макдэвид, Бушар) – 59:39    
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