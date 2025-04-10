НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 апреля

10 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 9 на 10 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс». Яркая победа со счётом 8:7 OT осталась за «Миннесотой». В этом матче состоялось возвращение после травм нападающих «Миннесоты» Кирилла Капризова и Йоэля Эрикссона Эка. Швед завершил матч с покером, а россиянин отметился дублем и результативной передачей, забив победный гол в овертайме.