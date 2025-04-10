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Селебрини стал первым игроком в истории «Шаркс», оформившим хет-трик в возрасте 18 лет

Селебрини стал первым игроком в истории «Шаркс», оформившим хет-трик в возрасте 18 лет
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Первый номер драфта-2024 НХЛ нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини набрал пять очков (хет-трик и ассистентский дубль) в выездном матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (7:8 OT). Селебрини стал первым 18-летним игроком в истории «Шаркс», оформившим хет-трик. Также он стал первым новичком в истории «акул», набравшим пять очков за матч.

Кроме Селебрини, за последние восемь лет в НХЛ лишь двое оформляли хет-трики в возрасте 18 лет — Лео Карлссон (10 ноября 2023 года) и Коул Силлинджер (13 марта 2022 года). В последний раз новичок «Сан-Хосе» оформлял хет-трик 8 октября 2013 года, им был форвард Томаш Гертл.

В дебютном для себя сезоне в НХЛ Селебрини набрал 62 (24+38) очка в 66 матчах.

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