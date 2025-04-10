Эмоции Кирилла Капризова от победного гола в первом матче после возвращения от травмы
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три очка — дубль с победным голом в овертайме и результативный пас в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 OT), который завершился в Сент-Поле (США, штат Миннесота) в ночь с 9 на 10 апреля мск. Этот матч стал первым для россиянина после возвращения от травмы. Предыдущую игру Капризов провёл 26 января.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 7
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 12:11 1:1 Юханссон (Годро, Нюквист) – 14:16 2:1 Фэйбер (Болди) – 18:48 2:2 Селебрини (Томпсон, Смит) – 27:29 3:2 Эрикссон Эк (Фолиньо, Болди) – 27:47 3:3 Грундстрём (Лунд) – 28:35 3:4 Селебрини (Смит, Лильегрен) – 32:28 4:4 Капризов (Цуккарелло, Росси) – 37:02 (pp) 5:4 Эрикссон Эк (Росси, Болди) – 39:48 (pp) 6:4 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Болди) – 41:02 (pp) 7:4 Эрикссон Эк (Болди, Фолиньо) – 42:06 7:5 Коваленко (Селебрини, Тран) – 44:44 7:6 Селебрини (Смит, Томпсон) – 50:02 7:7 Смит (Лильегрен, Селебрини) – 59:08 8:7 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 61:01
Нападающий нанёс в матче девять бросков и эмоционально отметил победный гол в дополнительное время.
В нынешнем сезоне российский нападающий провёл 38 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 25 голов и сделал 30 результативных передач при коэффициенте полезности «+18».
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