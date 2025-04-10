Эмоции Кирилла Капризова от победного гола в первом матче после возвращения от травмы

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три очка — дубль с победным голом в овертайме и результативный пас в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 OT), который завершился в Сент-Поле (США, штат Миннесота) в ночь с 9 на 10 апреля мск. Этот матч стал первым для россиянина после возвращения от травмы. Предыдущую игру Капризов провёл 26 января.

Нападающий нанёс в матче девять бросков и эмоционально отметил победный гол в дополнительное время.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне российский нападающий провёл 38 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 25 голов и сделал 30 результативных передач при коэффициенте полезности «+18».