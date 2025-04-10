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Артемию Панарину разбили лицо шайбой в матче с «Филадельфией»

Артемию Панарину разбили лицо шайбой в матче с «Филадельфией»
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Российскому нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «рейнджеры» принимали «Филадельфию Флайерз» (5:8), угодили шайбой в лицо.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 8
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Трочек (Зибанеджад, Куик) – 11:33 (sh)     1:1 Фёрстер (Кейтс) – 29:03     1:2 Хэтэуэй (Пилинг) – 36:43 (sh)     2:2 Панарин (Зибанеджад, Вааканайнен) – 38:32     2:3 Санхайм (Кейтс, Бринк) – 43:05     3:3 Бродзински (Вааканайнен, Шнайдер) – 45:38     4:3 Миллер (Зибанеджад, Кайлли) – 47:01     4:4 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 48:01     4:5 Кутюрье (Мичков, Конечны) – 51:55     4:6 Фёрстер (Санхайм, Силер) – 55:33     5:6 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 58:10     5:7 Фёрстер (Бринк, Силер) – 59:05     5:8 Типпетт (Кутюрье, Силер) – 59:47    

В одном из эпизодов встречи хоккеист «Флайерз» отшвырнул шайбу в средней зоне, которая угодила россиянину в лицо. Через несколько секунд в объектив камеры попало разбитое лицо Панарина. Россиянин смог продолжить матч и отметился заброшенной шайбой.

Фото: кадр трансляции

ВИДЕО

Шайба Панарина стала для россиянина 300-й в НХЛ. Также на его счету 565 результативных передач в 748 матчах при коэффициенте полезности «+151».

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