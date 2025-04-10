Эрикссон Эк стал вторым хоккеистом в истории «Миннесоты» с четырьмя голами за матч

В ночь с 9 на 10 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс». Яркая победа со счётом 8:7 OT осталась за «Миннесотой». Покером отметился нападающий «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк и стал лишь вторым игроком в клубной истории с четырьмя голами за матч.

Первым в истории «Миннесоты» покер оформлял словацкий нападающий Мариан Габорик в 2007 году.

Шведский форвард проводил свой первый матч с 22 февраля из-за травмы. В текущем сезоне на счету Эрикссона Эка 27 (13+14) очков в 43 матчах.