Маклин Селебрини повторил достижение Ильи Ковальчука в НХЛ
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Первый номер драфта-2024 НХЛ нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини набрал пять очков (хет-трик и ассистентский дубль) в выездном матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (7:8 OT). Селебрини стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим пять очков в матче в возрасте 18 лет.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 7
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 12:11 1:1 Юханссон (Годро, Нюквист) – 14:16 2:1 Фэйбер (Болди) – 18:48 2:2 Селебрини (Томпсон, Смит) – 27:29 3:2 Эрикссон Эк (Фолиньо, Болди) – 27:47 3:3 Грундстрём (Лунд) – 28:35 3:4 Селебрини (Смит, Лильегрен) – 32:28 4:4 Капризов (Цуккарелло, Росси) – 37:02 (pp) 5:4 Эрикссон Эк (Росси, Болди) – 39:48 (pp) 6:4 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 41:02 (pp) 7:4 Эрикссон Эк (Болди, Фолиньо) – 42:06 7:5 Коваленко (Селебрини, Тран) – 44:44 7:6 Селебрини (Смит, Томпсон) – 50:02 7:7 Смит (Лильегрен, Селебрини) – 59:08 8:7 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 61:01
Ранее подобным достижением отмечались Коннор Бедард (12 марта 2024 года), Райан Ньюджент-Хопкинс (19 ноября 2011 года), Илья Ковальчук (19 января 2002 года), Дэйл Хаверчак (13 марта 1982 года) и Джэк Хэмилтон (4 декабря 1943 года).
В дебютном для себя сезоне в НХЛ Маклин Селебрини набрал 62 (24+38) очка в 66 матчах.
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