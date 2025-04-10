Маклин Селебрини повторил достижение Ильи Ковальчука в НХЛ

Первый номер драфта-2024 НХЛ нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини набрал пять очков (хет-трик и ассистентский дубль) в выездном матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» (7:8 OT). Селебрини стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим пять очков в матче в возрасте 18 лет.

Ранее подобным достижением отмечались Коннор Бедард (12 марта 2024 года), Райан Ньюджент-Хопкинс (19 ноября 2011 года), Илья Ковальчук (19 января 2002 года), Дэйл Хаверчак (13 марта 1982 года) и Джэк Хэмилтон (4 декабря 1943 года).

В дебютном для себя сезоне в НХЛ Маклин Селебрини набрал 62 (24+38) очка в 66 матчах.