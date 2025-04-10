«Счастлив вернуться в команду и начать играть». Капризов — о возвращении после травмы

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал своё возвращение после травмы. Россиянин впервые с 26 января принял участие в матче, отметившись дублем и результативной передачей в победной игре с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 ОТ).
«Это была не лучшая наша игра в защите. Но это хорошая победа, мы забираем эти два очка. Некоторые дни бывают такими, некоторые — другими. Это нелегко, знаете ли. Иногда ты немного нервничаешь, иногда чувствуешь себя хорошо, и ты более счастлив и всё в этом роде. Сейчас я просто счастлив вернуться в команду и снова начать играть», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне российский нападающий провёл 38 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 25 голов и сделал 30 результативных передач при коэффициенте полезности «+18».
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